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В ООН призвали выдать визы российским дипломатам для участия в Генассамблее

Генсек ООН Гутерриш считает, что российской делегации должны предоставить визы
СюжетВизы в Европу:

Фото: Markiian Lyseiko / Globallookpress.com

Российской делегации должны предоставить визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, считает генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, выступление которого транслировалось на сайте объединения.

Дюжаррик подчеркнул, что выдача виз российским диаломатам в прошлом неоднократно обсуждалась с представителями Соединенных Штатов, которые являются принимающей стороной встречи.

«Генеральный секретарь считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи», — подчеркнул он.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к Антониу Гутерришу и попросил побудить США выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Новые меры вступят в силу 12 сентября. Кроме того, странам Евросоюза разрешат отказывать в выдаче виз россиянам, которые могут «нести угрозу безопасности» международным отношениям.

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Варвара Кошечкина
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