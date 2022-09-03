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Небензя обратился к Гутерришу из-за невыдачи виз США делегации России

Небензя попросил Гутерриша помочь в выдаче американских виз делегации России
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к генсеку международной организации Антониу Гутерришу и попросил побудить США выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо.

Небензя напомнил, что по состоянию на 1 сентября никто из представителей России американской визы не получил. «Просим вас еще раз указать властям США, что они должны оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам», — подчеркнул дипломат и попросил помощи.

По его словам, визы также должны дать российским журналистам, которые хотят остановиться в Нью-Йорке для освещения визита.

В четверг, 1 сентября, Небензя сообщил, что США не выдали главе МВД России Владимиру Колокольцеву визу, в связи с чем он не сможет принять участие во встрече глав полицейских служб в ООН. По его мнению, американские власти намеренно сорвали участие Колокольцева в саммите.

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Марина Совина
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