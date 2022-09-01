ООН прокомментировала невыдачу визы США главе МВД России

Представитель Дюжаррик: ООН постоянно поднимает вопрос о невыдаче виз российским делегатам

Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя невыдачу виз главе МВД России Владимиру Колокольцеву для участия во встрече глав полицейских служб, заявил, что всемирная организация постоянно поднимает с США вопрос о невыдаче виз российским делегатам, прибывающим в штаб-квартиру ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«ООН постоянно поднимает с принимающей страной вопрос невыдачи виз российским дипломатам, прибывающим в ООН. Мы продолжим делать это», — сказал Дюжаррик.

В четверг, 1 сентября, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что США не выдали главе МВД России Владимиру Колокольцеву визу, в связи с чем он не сможет принять участие во встрече глав полицейских служб в ООН. По его мнению, американские власти намеренно сорвали участие Колокольцева в саммите.

Российские дипломаты и чиновники неоднократно жаловались на визовую политику США, обвиняя их в недопуске российских граждан до важных международных мероприятий. Еще в середине июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин говорил, что ООН должна надавить на США и убедить их выполнять свои обязательства по выдаче виз, чтобы в мероприятиях всемирной организации могли также участвовать российские дипломаты.