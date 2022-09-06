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Госдеп отказался призвать Киев отвести войска от ЗАЭС

Госдеп отказался призвать Киев отвести украинские войска от Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Госдепартамент США отказался призвать Киев отвести подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил первый заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател, передает ТАСС.

Отмечается, что Вашингтон не прислушался к призывам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В госдепе сейчас изучают доклад миссии МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и одновременно продолжают призывать Россию отвести войска от станции. Пател также назвал весьма тревожными сообщения МАГАТЭ о нанесенном станции ущербе. «Боевые действия вокруг АЭС представляют собой серьезный риск», — резюмировал он.

Ранее в МАГАТЭ призвали создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. Эксперты объяснили, что это позволит предотвратить возможный «ядерный инцидент», рис которого вызван боевыми действиями.

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Марина Совина
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