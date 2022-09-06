Госдеп отказался призвать Киев отвести войска от ЗАЭС

Госдеп отказался призвать Киев отвести украинские войска от Запорожской АЭС

Госдепартамент США отказался призвать Киев отвести подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил первый заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател, передает ТАСС.

Отмечается, что Вашингтон не прислушался к призывам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В госдепе сейчас изучают доклад миссии МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и одновременно продолжают призывать Россию отвести войска от станции. Пател также назвал весьма тревожными сообщения МАГАТЭ о нанесенном станции ущербе. «Боевые действия вокруг АЭС представляют собой серьезный риск», — резюмировал он.

Ранее в МАГАТЭ призвали создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. Эксперты объяснили, что это позволит предотвратить возможный «ядерный инцидент», рис которого вызван боевыми действиями.

