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В Совбезе ответили на идею признать Россию спонсором терроризма

Коков заявил, что идея признать РФ спонсором терроризма исходит от потерявших разум людей

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Идея признать Россию спонсором терроризма призвана компенсировать разочарование результатами антироссийских санкций. Так на нее ответил заместитель секретаря Совета безопасности страны Юрий Коков в интервью «Российской газете».

По его словам, данная инициатива исходит от потерявших разум людей. «Я считаю, что вряд ли разумно комментировать действия отдельных лиц, которые разум, по всей видимости, растеряли», — подчеркнул Коков.

Ранее американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян заявил, что выступление президента США Джо Байдена против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм, — это не какое-то принципиальное решение или изменение в его политике, а вынужденная благодетельность.

6 сентября Байден выступил против внесения России в список государств, спонсирующих терроризм. 8 августа сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм потребовали признать страну спонсором терроризма.

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Сергей Истомин
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