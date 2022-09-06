В Совбезе ответили на идею признать Россию спонсором терроризма
Идея признать Россию спонсором терроризма призвана компенсировать разочарование результатами антироссийских санкций. Так на нее ответил заместитель секретаря Совета безопасности страны Юрий Коков в интервью «Российской газете».
По его словам, данная инициатива исходит от потерявших разум людей. «Я считаю, что вряд ли разумно комментировать действия отдельных лиц, которые разум, по всей видимости, растеряли», — подчеркнул Коков.
Ранее американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян заявил, что выступление президента США Джо Байдена против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм, — это не какое-то принципиальное решение или изменение в его политике, а вынужденная благодетельность.
6 сентября Байден выступил против внесения России в список государств, спонсирующих терроризм. 8 августа сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм потребовали признать страну спонсором терроризма.