В Совбезе ответили на идею признать Россию спонсором терроризма

Коков заявил, что идея признать РФ спонсором терроризма исходит от потерявших разум людей

Идея признать Россию спонсором терроризма призвана компенсировать разочарование результатами антироссийских санкций. Так на нее ответил заместитель секретаря Совета безопасности страны Юрий Коков в интервью «Российской газете».

По его словам, данная инициатива исходит от потерявших разум людей. «Я считаю, что вряд ли разумно комментировать действия отдельных лиц, которые разум, по всей видимости, растеряли», — подчеркнул Коков.

Ранее американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян заявил, что выступление президента США Джо Байдена против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм, — это не какое-то принципиальное решение или изменение в его политике, а вынужденная благодетельность.

6 сентября Байден выступил против внесения России в список государств, спонсирующих терроризм. 8 августа сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм потребовали признать страну спонсором терроризма.