Стали известны подробности обстрела российского региона со стороны Украины

Губернатор Старовойт сообщил, что основной удар ВСУ пришелся на агрокомплекс «Глушковский»

Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу «Глушковский», который расположен на границе населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи. Подробности очередного обстрела приграничного российского региона Вооруженными силами Украины (ВСУ) рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня», — написал он.

Сейчас на месте работают специалисты, в ближайшее время подачу электроэнергии возобновят, пообещал Старовойт. Он добавил, что в жилом секторе поселков на этот раз существенных повреждений нет.

Об обстреле Глушковского района Курской области со стороны Украины стало известно ранее 6 сентября. Губернатор региона сообщил, что зафиксирован 21 «прилет» снарядов. Он также поделился кадрами последствий этой атаки.