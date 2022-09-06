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Стали известны подробности обстрела российского региона со стороны Украины

Губернатор Старовойт сообщил, что основной удар ВСУ пришелся на агрокомплекс «Глушковский»

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу «Глушковский», который расположен на границе населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи. Подробности очередного обстрела приграничного российского региона Вооруженными силами Украины (ВСУ) рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня», — написал он.

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Сейчас на месте работают специалисты, в ближайшее время подачу электроэнергии возобновят, пообещал Старовойт. Он добавил, что в жилом секторе поселков на этот раз существенных повреждений нет.

Об обстреле Глушковского района Курской области со стороны Украины стало известно ранее 6 сентября. Губернатор региона сообщил, что зафиксирован 21 «прилет» снарядов. Он также поделился кадрами последствий этой атаки.

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Евгения Куликова
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