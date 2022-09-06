Появились кадры разрушений в обстрелянных Украиной российских населенных пунктах

Курский губернатор Старовойт показал фото разрушений в обстрелянных ВСУ населенных пунктах

В сети появились кадры разрушений в обстрелянных Украиной населенных пунктах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. Соответствующие фотографии опубликовал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, основной удар пришелся на территорию агрокомплекса «Глушковский», расположенного на стыке двух поселений. На кадрах видно, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена трансформаторная подстанция. Кроме того, у нескольких нежилых зданий разрушена кровля, стены и выбиты стекла в окнах. Также от взрывной волны пострадали автомобили.

Об ударе ВСУ по российскому селу Теткино Старовойт сообщил утром 6 сентября. По его данным, в результате обстрела никто не пострадал, однако из-за повреждения подстанции и линии электроснабжения были обесточены жилые дома. Старовойт подчеркнул, что в жилом секторе поселков серьезных повреждений пока не выявили.

5 сентября также сообщалось об обстреле Теткина ВСУ. По словам губернатора региона, были зафиксированы не менее 12 «прилетов». В результате обстрела никто не пострадал, однако несколько домовладений получили незначительные повреждения.