В Польше упрекнули Брюссель в медленной реакции на энергокризис

Польский премьер Моравецкий: Брюссель слишком медленно реагирует на энергокризис в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий упрекнул Брюссель в слишком медленной реакции на европейский энергетический кризис. Его слова цитирует РИА Новости.

Во время своего выступления на экономическом форуме в Карпаче министр отметил, что все страны Европы находятся в энергетическом и ценовом шоке. «Мы не можем ожидать, что, опираясь на прежнюю политику, мы решим эту проблему», — заявил он.

По его мнению, резкие колебания цен, в том числе и на электроэнергию, лишают возможности обдуманно управлять своими доходами. «Мы видим, сколько стоит киловатт-час. С такими качелями цен никто не может составить хороший бизнес-план, предприниматели не могут запланировать свои инвестиции, а домохозяйства погружаются в нищету, не могут строить планы», — пояснил Моравецкий.

Он также пожаловался, что страны-участницы Евросоюза (ЕС) ограничены в действиях. «У нас есть совершенно неадекватные по отношению к текущей ситуации финансовые и регуляторные и экономические инструменты. Страны-члены ЕС, Польша, Чехия связаны по рукам этой системой», — сказал польский министр, добавив, что вся Европа считает чересчур медленными действия Еврокомиссии.

Ранее Моравецкий предложил внести изменения в систему формирования цен на энергоресурсы в ЕС. Он сообщил, что провел переговоры с премьерами Дании, Финляндии и Эстонии по данному вопросу.