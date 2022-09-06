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Вильфанд спрогнозировал сроки прихода потепления в Москву

Вильфанд заявил, что потепление до плюс 16 градусов придет в Москву в выходные

Фото: Unsplash

В Москве в выходные дни 10-11 сентября ожидается потепление, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Такую погоду спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает агентство «Москва».

«Начиная с пятницы, погода существенно изменится, температура повысится на 1-2 градуса, в пятницу ожидается от плюс 12 до плюс 14-15 градусов, а в субботу и воскресенье даже до плюс 16 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, на неделе изменится направление ветра — он будет более теплым, его скорость уменьшится до трех метров в секунду. Вильфанд спрогнозировал маловетренную и малооблачную погоду.

При этом до четверга, 8 сентября, в столице ожидается холодная и ветреная погода, ночные температуры составят 3-5 градусов выше нуля, днем столбики термометра поднимутся до 9-13 градусов. Такие температурные показатели характерны для третьей декады сентября, подчеркнул Вильфанд.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в Москве бабье лето с высокой долей вероятности наступит с 20 по 25 сентября. Специалист спрогнозировал, что до 15 сентября в городе ожидаются дожди, так как Москву будет «хлестать то одна, то другая фронтальная система».

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Анастасия Шейкина
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