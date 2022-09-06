Корпорациям «Большой семерки» предрекли провал в спасении планеты

Reuters: обязательства компаний из стран G7 сочли недостаточными для спасения планеты

Корпорациям из стран «Большой семерки» (G7) предрекли провал в спасении планеты от глобального потепления. Обязательства крупных предприятий G7 сочли недостаточными для достижения целей Парижского соглашения, пишет Reuters.

Благотворительная климатическая организация Carbon Disclosure Project (CDP) и консалтинговая компания Oliver Wyman в совместном исследовании выяснили, что целевые показатели корпораций по эмиссиям парниковых газов приведут к повышению среднемировых температур на 2,7 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. При этом Парижское соглашение по климату подразумевает, что потепление должно быть ограничено отметкой в 2 градуса Цельсия.

В докладе отмечается, что компании из Германии, Италии и Нидерландов поставили себе наиболее амбициозные цели по сокращению выбросов среди стран G7 — их климатические обязательства подразумевают рост температур до 2,2 градуса Цельсия.. Аналогичный показатель корпораций во Франции составляет 2,3 градуса Цельсия, а в Великобритании — 2,6 градуса Цельсия.

Менее амбициозные цели поставили компании США и Канады — их коллективные выбросы соответствуют темпам декарбонизации, которые ограничили бы темпы изменения климата в пределах от 2,8 градуса Цельсия до 3,1 градуса Цельсия к 2100 году.

«Анализ подчеркивает большие различия в амбициях и готовности компаний взять на себя инициативу в достижении своих целей, а также настоятельную необходимость быстрого распространения передового опыта», — прокомментировал партнер отдела финансовых услуг Oliver Wyman Джеймс Дэвис.

Ранее ученые уличили власти США в неверной оценке объемов вредных выбросов в атмосферу. Специалисты пришли к выводу, что на самом деле издержки от выбросов углекислого газа в 3,6 раза превышают показатель, о котором говорят американские политики в сфере климата.