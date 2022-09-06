Песков заявил, что Путин прибыл на учения «Восток-2022» на полигон Сергеевский

Президент России Владимир Путин прибыл на учения «Восток-2022». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Сейчас уже президент прибыл на полигон Сергеевский, где [проходит] финальная часть учений "Восток-2022"», — сказал официальный представитель Кремля.

Путин прибыл во Владивосток вечером в понедельник, 5 сентября. После наблюдения за активной фазой стратегических командно-штабных учений глава государства примет участие в заседании президиума Госсовета «О развитии туризма в Российской Федерации».

Основной этап учений «Восток-2022» проходит на полигоне Сергеевский в Приморском крае с 1 по 7 сентября. В учениях задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей. Как сообщили в Минобороны, в учениях задействовано более 2000 иностранных военных из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана.