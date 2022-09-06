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Верховная Рада отказалась от прямых трансляций заседаний

Верховная Рада Украины отказалась от трансляций заседаний на время военного положения

Фото: РИА Новости

Верховная Рада Украины отказалась от прямых трансляций в эфире телеканала «Рада» открытых пленарных заседаний на время военного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Кина не будет. Относительно освещения работы парламента в военное время. Заседание ВРУ не будет транслировать телеканал "Рада" в прямом эфире, и сам телеканал и дальше будет принимать участие в национальном телемарафоне», — сообщил нардеп.

Соответствующее решение поддержал 241 депутат.

В августе стало известно, что Верховная Рада продлила военное положение на 90 суток, до 21 ноября 2022 года.

Также парламент принял закон о возможной отсрочке выборов президента и президиума Национальной академии наук (НАН) на время военного положения.

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Алевтина Запольская
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