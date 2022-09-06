Кремль сообщил о закрытом совещании Путина с Шойгу и Герасимовым

Песков заявил, что Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым

Президент России Владимир Путин проводит совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», — сказал Песков.

Он уточнил, что совещание главы государства с Герасимовым и Шойгу проходит в закрытом режиме.

30 августа Песков анонсировал встречу Путина с главой Росгвардии Виктором Золотовым. В рамках встречи Золотов представит президенту доклад, уточнил официальный представитель Кремля.