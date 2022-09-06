Трейдер объяснил изменение правил для российских инвесторов

Трейдер Чурилов: с 2023 года неквалифицированных инвесторов ждет смутное будущее

Брокеры знали заранее о тех изменениях, которые ожидают фондовый рынок. Многие уже получили статус квалифицированных инвесторов. Те, кто остался в статусе неквалифицированного инвестора, до 1 января еще смогут торговать акциями эмитентов из недружественных стран. А дальше они смогут торговать лишь на Гонконгской бирже или акциями российских компаний. Так объяснил изменения трейдер-блогер, автор Telegram-канала «Hard Trade» Денис Чурилов в беседе с «Лентой.ру».

Решение ЦБ

С 1 октября российский Центробанк (ЦБ) ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Подобные предписания уже отправлены брокерам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15 процентов», — говорится в сообщении. В дальнейшем, с 1 ноября 2022 года, порог для таких сделок составит 10 процентов портфеля, а с 1 декабря — уже только 5 процентов. При этом с 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

В целом, конечно же, все брокеры знали об этом заранее Денис Чурилов трейдер

Поэтому многие инвесторы, у которых были небольшие счета, подумали об изменении заранее, сообщил трейдер. «Один из банков раздавал статус квалифицированного инвестора большому количеству людей. Этих вкладчиков нововведение уже не коснется», — добавил он.

Чурилов также обратил внимание на то, что ЦБ объяснил свое решение минимизацией рисков. Трейдер убежден, что на сегодняшний день риски с блокировкой активов связаны не только с антироссийскими санкциями, но и с возможным столкновением Китая и США.

«Риск, конечно же, существует. Если произойдет какое-то столкновение Китая и Америки из-за Тайваня, то тогда активы всех инвесторов могут заблокироваться уже вдолгую. Но пока сами американцы не будут отказываться от денег российских инвесторов, потому что эти ребята очень любят деньги и хотят ими пользоваться», — считает он.

Поэтому на текущем этапе риски для квалифицированных инвесторов максимально размытые Денис Чурилов трейдер

Как изменить статус?

Чурилов посоветовал неквалифицированным инвесторам, которые хотят продолжить торговать акциями на фондовых рынках, вариант, как можно переквалифицировать свой статус.

«Для этого нужно открыть брокерский счет и накопить как можно больше денег. Я слышал случаи, когда несколько человек объединялись и складывали все деньги в один счет, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Потом деньги снимали, а статус оставался. И так проделывали с несколькими счетами», — рассказал он.

Судьба неквалифицированных инвесторов

Трейдер считает, что после 1 января 2023 года неквалифицированные инвесторы смогут вернуться на фондовый рынок только после снятия антироссийских санкций.

Если раньше большой приток новых инвесторов прибегал на фондовую биржу, то теперь этот поток будет закрыт до снятия санкций Денис Чурилов трейдер

«На данном этапе будущее неквалифицированных инвесторов будет уже намного более мутное, чем сейчас. Хотя у них останется Гонконгская биржа», — заключил он.

В конце июля ЦБ представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, ставшую ответом на «новые риски» в условиях санкций. Одной из мер стало ограничение по продаже иностранных акций гражданам без статуса квалифицированного инвестора. Эту инициативу раскритиковала СПБ Биржа, а Минфин одобрил лишь идею запрета на покупку бумаг эмитентов из недружественных стран.

Вскоре в ЦБ стали обращаться частные инвесторы, требуя не запрещать им торговлю иностранными акциями. Против ограничений также выступали брокеры.