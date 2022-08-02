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Брокеры выступили против ограничений на покупку иностранных акций россиянами

Ассоциация брокеров НАУФОР выступила против идеи ЦБ ограничить покупку иностранных акций

Фото: Who is Paleri / Unsplash

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила против идеи российского Центробанка запретить покупку иностранных акций неопытными инвесторами. Организация направила письмо о негативных последствиях этого решения главе регулятора Эльвире Набиуллиной, сообщается на сайте НАУФОР.

По мнению ассоциации брокеров, после введения ограничений розничные инвесторы не смогут диверсифицировать свои портфели, что сделает инвестиции более рискованными и исключит долгосрочные вложения. Запрет также приведет к падению интереса к российским ценным бумагам и сокращению общей ликвидности отечественного фондового рынка. Кроме того, снизится интерес к нему и со стороны иных инвесторов. Среди других возможных последствий — подорожание услуг, ухудшение качества и конкуренции на финрынке и отток инвесторов, предупреждает НАУФОР.

Ассоциация предложила альтернативную меру — ограничить активное предложение бумаг эмитентов из недружественных стран, но не запрещать их покупку и не препятствовать операциям с бумагами эмитентов других стран. Чтобы уберечь неопытных инвесторов от потерь, можно дополнительно информировать их о рисках блокировки зарубежных бумаг, а от инвестиционных советников и управляющих начать требовать учета таких рисков.

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По мнению брокеров, ограничивать риски для неквалифицированных инвесторов следует постепенно, чтобы рынок ценных бумаг смог заместить акции из «недружественных» стран другими активами, а инвесторы имели возможность изменить свои портфели. Ранее Национальная финансовая ассоциация (НФА) предложила разрешить неопытным инвесторам держать в зарубежных бумагах не больше половины портфеля.

Российский Центробанк представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, ставшую ответом на «новые риски» в условиях санкций, 20 июля. Как писал Forbes, вошедший в нее запрет на покупку иностранных акций инвесторами без статуса квалифицированных раскритиковала СПБ Биржа, а Минфин одобрил лишь идею запрета на покупку бумаг эмитентов из недружественных стран.

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Софья Ермакова
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