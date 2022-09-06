Российская певица рассказала о желании иметь большую квартиру

Певица Анастасия Стоцкая рассказала о желании иметь большую квартиру и дачу

Российская певица Анастасия Стоцкая рассказала о желании иметь большую по площади недвижимость. Она поделилась подробностями в интервью порталу «Дни.ру».

Стоцкая рассказала, что 7 октября ей исполнится 40 лет. День рождения она планирует отметить в Санкт-Петербурге, где участвует в мюзикле. Во время интервью она порассуждала о подарках, которые хотела бы получить на праздник.

«Что касается подарков, то хотела бы, наверное, и большую квартиру в центре города, и машину, и дачу. Если же говорить серьезно, то я сама себе хозяин, ни от кого не завишу — работаю с 17 лет и могу себе позволить все что хочу», — отметила певица.

Ранее бывшая участница группы «Фабрика» Александра Савельева рассказала о кредите на покупку квартиры, который она оформила много лет назад. Она призналась, что сумма была достаточно большой и ей пришлось долго и с трудом ее выплачивать.