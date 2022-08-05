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Звезда группы «Фабрика» рассказала о кредите на квартиру

Певица Александра Савельева рассказала, что брала кредит на покупку квартиры
Александра Савельева

Александра Савельева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Александра Савельева рассказала о кредите на покупку квартиры, который она оформила много лет назад. Певица поделилась воспоминаниями с подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда ответила на вопрос поклонника о том, брала ли она когда-нибудь кредит. «Первый кредит был на малышку-квартиру, сразу после "Фабрики звезд" я брала в одном из известных банков», — сообщила Савельева.

Певица призналась, что сумма была достаточно большой, и ей пришлось долго и тяжело ее выплачивать. Звезда добавила, что в то время не было мобильных приложений, которые облегчали процесс погашения займов.

В апреле коллега Савельевой Сати Казанова рассказала о прошлых долгах за съемную квартиру. По ее словам, после завершения «Фабрики звезд» она обрела популярность, однако у нее накопились неоплаченные счета за жилье.

Полина Кислицына
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