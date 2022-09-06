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Путин отметил мужество чеченцев в ходе спецоперации на Украине

Президент Путин отметил доблесть и мужество чеченцев, участвующих в СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин отметил доблесть и мужество чеченцев в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он также поздравил жителей Чечни со столетием образования республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию», — говорится в телеграмме главы государства.

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Президент также отметил, что в Чеченской Республике решаются востребованные временем задачи, которые направлены на развитие региона и, в частности, на повышение качества жизни людей.

Путин также выразил уверенность в том, что жители Чечни и в дальнейшем будут помогать реализовывать планы российского региона и всей страны в целом. Глава государства пожелал жителям республики успехов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поручит кабинету министров обеспечить трудовые гарантии для участников спецоперации. Такое решение глава государства принял после обращения одного из сотрудников регионального управления МЧС России.

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Анастасия Шейкина
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