Путин попросил губернатора Приморья доложить о ситуации с тайфуном

Путин на встрече с губернатором Приморья Кожемяко попросил доложить о последствиях тайфуна

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко попросил доложить о последствиях тайфуна «Хинамнор», который пришел в регионы Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС.

«Попросил бы начать с того, что произошло с климатическими этими вашими явлениями, есть ли какие-то последствия, которые требуют особого внимания с нашей стороны», — сказал глава государства.

Губернатор в ответ отметил, что Путин сам стал свидетелем пришедшего тайфуна, и доложил, что особых последствий для региона от непогоды нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обрушившийся на Приморье тайфун «Хинамнор» не помешает участию президента России Владимира Путина в работе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По данным МЧС России, «Хинамнор» привел в Приморье к переливам на девяти участках автомобильных дорог регионального значения и затопил 37 придомовых территорий.