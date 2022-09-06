Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии

Сергей Кривоносов: Путин провел беспрецедентное совещание в истории российского туризма

Беспрецедентным совещанием в истории российского туризма назвал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член рабочей группы по подготовке заседания Президиума Госсовета РФ Сергей Кривоносов («Единая Россия») заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросам развития туризма, состоявшееся на острове Русский под председательством президента России Владимира Путина.

«Президент России Владимир Путин держит на личном контроле важную с экономической и социальной точек зрения ситуацию с туристической индустрией», — сказал Сергей Кривоносов.

«Доступность путешествий и отдыха повышает уровень жизни граждан России. Президент подчеркнул, что государство должно сделать все необходимое, чтобы у граждан с разным уровнем дохода были равные широкие возможности для путешествий и укрепления здоровья», — добавил он.

Комментируя развитие туриндустрии, депутат Кривоносов отметил, что это даст мультипликативный эффект. «Создание каждого нового рабочего места в сфере туризма приводит к появлению новых рабочих мест в смежных отраслях экономики. Строительство туристической инфраструктуры приводит к развитию логистики, строительству и ремонту дорог. Для многих малых городов и поселков туризм — важнейшая составляющая местной экономики», — подчеркнул депутат.

«Отмечу, в Государственной Думе под моим руководством созданы рабочие группы по развитию экологического и автомобильного туризма, а также по улучшению функционирования туристских территорий в РФ. Под руководством первого заместителя председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николая Валуева продолжается работа по разработке нового закона о туризме. В ближайшее время депутаты нашего Комитета будут вносить поправки в законодательство, для корреляции с новым законом о туризме», — добавил Сергей Кривоносов.

Также Сергей Кривоносов сообщил, что уже направил на имя председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева письмо с предложением на ближайшем заседании профильного Комитета Госдумы рассмотреть и обсудить прошедшее заседание Президиума Госсовета.

Говоря об идее создания Министерства туризма РФ, депутат Кривоносов отметил, что в марте 2021 года направил письмо на имя председателя правительства РФ с предложением об увеличении штатной численности сотрудников Ростуризма. Постановлением правительства РФ от 16 июня 2021 г. № 917 увеличена штатная численность центрального аппарата Ростуризма на 40 штатных единиц.

Сергей Кривоносов отметил, что туризм — возможный инструмент «мягкой силы» России. «Это позволит миллионам людей увидеть истинную Россию и познакомиться с настоящим русским народом, а невыдуманным русофобской пропагандой образом. Сегодня Россия активно развивает как двусторонние отношения в сфере туризма со многими странами, так и многосторонний формат на площадках таких организаций, как ШОС, БРИКС, АТЭС, которые сегодня представляют собой подавляющую часть современного мира», — резюмировал депутат.

