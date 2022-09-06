США анонсировали испытательный пуск межконтинентальной ракеты

Пентагон: США уведомили Россию об испытательном пуске межконтинентальной ракеты 7 сентября

Власти США планируют провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 7 сентября. Его анонсировал представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Reuters.

«Завтра рано утром, 7 сентября, с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии состоится операционный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части», — рассказал представитель американского оборонного ведомства. Отмечается, что пуск несколько раз переносили из-за напряженности в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином.

Райдер назвал предстоящий пуск плановым рутинным испытанием, которое подтвердит боеготовность системы. Он добавил, что Пентагон уведомил об испытании правительство России в соответствии с действующими договорными обязательствами.

Ранее американский генерал Клинтон Хайнот заявил, что США готовы атаковать логистические каналы Китая, если будут начаты «агрессивные» действия против Тайваня. Он понадеялся, что Китай как «потенциальный противник» все-таки «поразмышляет» над этим заявлением.