США оценили предложение признать Россию страной-спонсором терроризма

Белый дом назвал окончательным отказ от внесения России в список спонсоров терроризма

Власти США не считают эффективным предложение признать Россию страной-спонсором терроризма. Так оценила инициативу о внесении РФ в соответствующий список пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

«Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед», — заключила пресс-секретарь. Она предупредила, что внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, а также задержать реализацию сделки по экспорту продовольствия на мировые рынки.

Жан-Пьер назвала решение об отказе от внесения РФ в указанный список окончательным.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что идея признать Россию спонсором терроризма призвана компенсировать разочарование результатами антироссийских санкций. По его словам, данная инициатива исходит от потерявших разум людей.