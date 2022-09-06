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Отчитанный директором за вейп девятиклассник выпал из окна российской гимназии

Девятиклассник выпал из окна четвертого этажа гимназии в Краснодаре

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В Краснодаре девятиклассник выпал из окна четвертого этажа местной гимназии. Незадолго до этого директор учебного заведения отчитал подростка за вейп, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации авторов поста, один из учителей поймал школьника за курением в туалете. Подросток проигнорировал замечание педагога и отказался отдать ему электронное устройство, после чего мальчика отвели в кабинет к директору. Там школьник продолжил настаивать на своем, однако написал объяснительную и пообещал больше не курить вейп в гимназии.

Когда прозвенел звонок о начале следующего урока, вместо класса подросток направился к окну. Пока неизвестно, что привело к падению школьника из окна. По данным канала, мальчика госпитализировали с сотрясением мозга, а также переломами таза, голеностопа и позвоночника.

Пресс-служба администрация Краснодара подтвердила факт происшествия в своем Teleglam-канале. По ее информации, в обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Дагестане 13-летний школьник покончил с собой после того, как получил двойку за ОГЭ. В оставленной родственникам предсмертной записке мальчик попросил никого не винить в своей гибели.

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Константин Лысяков
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