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Дагестанский школьник покончил с собой после двойки за экзамен

В Дагестане школьник покончил с собой после двойки за ОГЭ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Дагестане 13-летний школьник покончил с собой после после того, как узнал результаты ОГЭ. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».

По информации телеканала, после сдачи экзаменов подросток планировал поступить в кадетскую школу. Накануне смерти мальчик получил двойку по математике, после чего совершил суицид. В оставленной родственникам предсмертной записке школьник попросил никого не винить в своей гибели.

Смерть девятиклассника из Дербентской школы-интерната № 2 подтвердили в Минобрнауки Дагестана. Соболезнования в связи с гибелью ребенка ведомство опубликовало на своем на своем сайте.

Это не первый случай, когда российские школьники совершают самоубийство после экзамена. В июне 2021 года одиннадцатиклассник из Уфы покончил с собой после заваленного ЕГЭ. Его тело обнаружили в заброшенном здании, а в кармане нашли предсмертную записку. В том же месяце 16-летний девятиклассник из Санкт-Петербурга совершил суицид после оглашения результатов ОГЭ по математике. Школьника успели доставить в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

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Константин Лысяков
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