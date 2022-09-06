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Путин заявил о продлении одного типа ипотеки

Президент России Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки. О решении по поводу одного типа ипотеки сообщает РИА Новости.

О своем решении глава государства сообщил во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Программа предполагает, что заемщики могут взять кредит по ставке в два процента годовых на весь срок кредитования для строительства или приобретении жилья на территории Дальневосточного федерального округа.

С таким предложением к президенту обратился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он попросил продлить программу до 2030 года, оценив ее положительный эффект. «Без преувеличения это самая главная социальная программа, которая позволила почти 50 тысячам семей получить новое жилье», — заявил глава ведомства.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) определило, что с января по июль 2022 года активнее всего ипотеку в России брали люди от 30 до 40 лет. На долю россиян в этом возрасте в общей структуре ипотечников пришлось 45,9 процента.

Нина Ташевская
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