Определен возраст самых активных ипотечников

НБКИ: активнее всего ипотеку берут россияне в возрасте от 30 до 40 лет

С января по июль 2022 года активнее всего ипотеку в России брали люди от 30 до 40 лет. Возрастной диапазон заемщиков определило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в своем исследовании. Текст доклада размещен на сайте организации.

По данным специалистов, на долю россиян 30-40 лет в общей структуре ипотечников пришлось 45,9 процента — показатель сопоставим со значениями за аналогичный период в 2021-м, когда на них приходилось 46 процентов. Второй по активности возрастной группой оказались заемщики в возрасте от 40 до 50 лет. Их доля, по данным НБКИ, составляет 22,7 процента от общего числа кредитов на жилье —на 1,7 процентных пункта, чем в январе-июле 2021-го. Третье место заняли ипотечники моложе 30 лет — их доля выросла с 20,6 процента до 22,3 процента.

На ипотечных заемщиков в возрасте от 50 до 60 лет в первые семь месяцев года пришлось 7,3 процента спроса — это на 0,7 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период 2021 года (8 процентов). Наименее активно брали кредиты на жилье россияне старше 60 лет — за год доля таких заемщиков выросла на 0,8 процентных пункта процентных пункта — с 1,1 процента до 1,9 процента.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что в России как минимум 40 процентов семей не имеют возможности взять ипотеку, даже по субсидированной ставке. Чиновница также отметила, что ипотека может сдерживать рождаемость, так как долгосрочные финансовые обязательства иногда противоречат решению семьи завести ребенка.