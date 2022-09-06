Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Взрыв газа произошел в жилом доме в российском регионе

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Кировской области
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: телеграм-канал «Главное управление МЧС России по Кировской области»

Взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Юрья в Кировской области. Об этом сообщает МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, газовоздушная смесь взорвалась при проведении ремонтных работ в доме на улице Ленина. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, сейчас их осматривают врачи.

В МЧС добавили, что дом не газифицирован. Несущие конструкции здания не повреждены.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека, среди них семеро детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Комментарии отключены
Последние новости
ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск
В России темнокожий пациент удивил хирурга просьбой изменить цвет его кожи
Путин отказал Западу в поставках энергоресурсов в ущерб России
Путин заявил о непрерывном контакте с Пашиняном по ситуации в Карабахе
В Монголии рассказали о новом российском газопроводе в Китай
Путин поручил «Росатому» подготовить дополнительные меры безопасности на ЗАЭС
Ротенберг оценил запрет на выезд российских специалистов за рубеж
Россия внесла силовиков ЕС в черный список
Российские подлодки начали отработку погружения в рамках испытаний на Балтике
Раскрыта версия убийства бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.