Взрыв газа произошел в жилом доме в российском регионе
Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Кировской областиСюжетВзрыв газа в жилом доме:
Взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Юрья в Кировской области. Об этом сообщает МЧС России по региону в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, газовоздушная смесь взорвалась при проведении ремонтных работ в доме на улице Ленина. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, сейчас их осматривают врачи.
В МЧС добавили, что дом не газифицирован. Несущие конструкции здания не повреждены.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека, среди них семеро детей.