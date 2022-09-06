Взрыв газа произошел в жилом доме в российском регионе

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Кировской области

Взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Юрья в Кировской области. Об этом сообщает МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, газовоздушная смесь взорвалась при проведении ремонтных работ в доме на улице Ленина. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, сейчас их осматривают врачи.

В МЧС добавили, что дом не газифицирован. Несущие конструкции здания не повреждены.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека, среди них семеро детей.