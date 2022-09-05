В российском жилом доме произошел взрыв газа

В Новосибирске в жилом доме произошел взрыв газа, эвакуировали 23 человека

В Октябрьском районе Новосибирска произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

По данным министерства, из-за взрыва разрушен стеклопакет. Из дома самостоятельно эвакуировались 23 человека, среди них семеро детей. О пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Решается вопрос о расселении жильцов дома, где произошел взрыв.

В августе взрыв произошел в трехэтажном жилом доме в Свердловской области, пострадал один человек. Существенных разрушений в квартире не зафиксировано, так как окна в помещении были открыты, и газ не успел сконцентрироваться в небольшом помещении.

В июле взрыв газа произошел в садовом некоммерческом товариществе Карачаровец в Новой Москве. Тогда пострадали четверо. По предварительным данным, топливо загорелось и взорвалось при установке оборудования и его заправке газом.