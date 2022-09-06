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Диетолог назвала оптимальную частоту тренировок для желающих похудеть

Диетолог Берк посоветовала желающим похудеть совершать не менее пяти прогулок в неделю

Фото: Unsplash

Желающим похудеть необходимо подходить к тренировкам с умом, а не пытаться заниматься как можно больше, считает американский диетолог Жаки Берк. Оптимальную частоту тренировок она назвала в материале Daily Mail.

Берк рассказала, что у ее клиентов есть определенный график тренировок и других видов физической активности. В неделю они совершают не менее пяти прогулок длительностью 30 или 60 минут, выполняют три силовые и две кардиотренировки.

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Диетолог посоветовала распределить нагрузку следующим образом: начать понедельник с утренней прогулки, во время которой можно отвечать на почту и общаться с друзьями, и завершить день легкой силовой тренировкой на 20-30 минут. График повторяется в среду и в пятницу, только в среду упражнения в основном направлены на руки, а в пятницу — на пресс.

Во вторник и четверг клиенты Берк гуляют и делают кардиоупражнения. В субботу и воскресенье она советует отдохнуть от упражнений, но по возможности прогуляться.

Ранее сообщалось, что персональный тренер из американского штата Индиана улучшил физическую форму и добился впечатляющих результатов на тренировках, научившись бегать на всех четырех конечностях подобно собаке.

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Евгения Черкасова
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