Двух россиян завалило землей в яме

В подмосковном Жуковском двух мужчин завалило землей в яме, один из них погиб

В подмосковном Жуковском двух мужчин в яме завалило землей. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

По его данным, один из россиян погиб, второго доставили в местную больницу. Рабочих засыпало землей во время ремонта на территории гаражного кооператива «Темп» на улице Праволинейная.

Предварительно, россияне хотели самостоятельно провести гидроизоляцию в гараже.

Ранее в Бурятии шестилетний ребенок погиб на глазах у сверстников, так как его засыпало песком на склоне. Ребенок с двумя друзьями играл на склоне из песка, где были выкопаны несколько углублений. Впоследствии на несовершеннолетнего свалился грунт и засыпал его в яме.