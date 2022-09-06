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Двух россиян завалило землей в яме

В подмосковном Жуковском двух мужчин завалило землей в яме, один из них погиб

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В подмосковном Жуковском двух мужчин в яме завалило землей. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

По его данным, один из россиян погиб, второго доставили в местную больницу. Рабочих засыпало землей во время ремонта на территории гаражного кооператива «Темп» на улице Праволинейная.

Предварительно, россияне хотели самостоятельно провести гидроизоляцию в гараже.

Ранее в Бурятии шестилетний ребенок погиб на глазах у сверстников, так как его засыпало песком на склоне. Ребенок с двумя друзьями играл на склоне из песка, где были выкопаны несколько углублений. Впоследствии на несовершеннолетнего свалился грунт и засыпал его в яме.

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Анастасия Шейкина
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