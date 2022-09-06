Глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов выступил в студии Российского общества «Знание» на ВЭФ-2022

Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов 6 сентября выступил в студии Российского общества «Знание» на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке на острове Русском, на площадке Дальневосточного федерального университета. Спикер рассказал о новых возможностях для роста и реализации молодежи, открывающихся в настоящее время.

В своем выступлении Игорь Шувалов подчеркнул, что сегодня на рынке востребованы практически все специальности, и потребность в специалистах со средним специальным образованием не ниже, чем запрос на профессионалов, окончивших вуз.

«Какую бы вы ни выбрали профессию, нужно просто быть лучше других. Вы должны любить свое дело, добавить к этому много работы, и тогда хорошее место на рынке труда вам будет обеспечено», — отметил Игорь Шувалов. Он также высказался о том, что для молодых людей сейчас наступило очень интересное время: много разных форм труда (удаленная работа, частичная занятость и так далее), много возможностей повышать квалификацию и осваивать смежные специальности, а главное — больше никто не считает, что профессию нужно выбирать на всю жизнь.

Также председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» отметил, что Дальневосточный регион имеет хорошие перспективы для развития как место, где молодые специалисты могут реализовать свои амбиции.

«На Дальнем Востоке должно быть так, чтобы люди со всей страны стремились сюда приехать, — сказал Игорь Шувалов. — Здесь совсем другая энергетика, другой климат и другие возможности, даже несмотря на сложности международного характера и закрытие каких-то рынков, таких как Япония и Республика Корея. Это все временные трудности, и когда молодежь, которая здесь сидит, будет оканчивать вузы и развивать свою профессиональную деятельность, международная ситуация изменится, а доступ на рынки — он здесь совершенно иной, чем это видится из Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь можно быстрее делать капитал, чем в центральной части страны».

В финале своего выступления Игорь Шувалов дал совет молодой аудитории студии Российского общества «Знание»: «Это, может быть, очень тривиально, но пройдет двадцать лет, и между вами произойдет большое-большое расслоение. И те из вас, кто много и хорошо трудился, займут высокое положение в обществе. А остальные будут обижаться. Так вот, не допускайте этого».

Студия Российского общества «Знание» работает на ВЭФ все дни форума — с 5 по 8 сентября. Гости студии — лидеры российского бизнеса, государственные деятели, представители науки и культуры — делятся взглядами на актуальные вопросы повестки ВЭФ. Проект реализуется при поддержке ДВФУ, двери студии открыты для всех участников и гостей форума, а эфир транслируется на все онлайн-площадки Российского общества «Знание».

Выступления спикеров из студии Российского общества «Знание» на ВЭФ-2022 можно увидеть в прямом эфире на официальном сайте просветительской организации, а также в группе Общества «Знание» ВКонтакте.

