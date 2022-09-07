Минобороны сообщило о прекращении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны России заявило, что ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении в связи с большими потерями. Об этом в среду, 7 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что Воздушно-космические войска России и артиллерия продолжили наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в этом направлении.

Ранее Минобороны сообщило, что из-за обстрелов ВСУ Энергодар, расположенный около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), остался без света.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).