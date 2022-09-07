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Минобороны сообщило об обесточивании Энергодара из-за обстрелов ВСУ

Минобороны России заявило, что из-за обстрелов ВСУ Энергодар остался без света
СюжетМинобороны:

Фото: Andrei Solomonov / Globallookpress.com

Из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Энергодар, расположенный около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), остался без света. Об этом в среду, 7 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ за сутки обстреляли город 16 артиллеристскими снарядами. Энергодар оказался обесточен из-за попадания снаряда в трансформаторную подстанцию.

«В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено 16 снарядов из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища», — говорится в сообщении.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

5 сентября делегация МАГАТЭ закончила миссию на Запорожской АЭС. В своем докладе миссия отметила, что на Запорожской АЭС произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности. Даже в ходе поездки члены делегации МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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