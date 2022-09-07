В России спрогнозировали цены на бензин на заправках

Замглавы Минэнерго Сорокин: рост цен бензина на заправках будет ограничен ростом инфляции

Рост цен на бензин на российских заправках в 2022 году будет органичен ростом инфляции. Такой прогноз дал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, его слова приводит «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в стране удалось сохранить объемы переработки. «Это ключевой фактор, который позволил насытить внутренний рынок и избежать каких-либо существенных скачков даже в опте», — добавил замминистра и почеркнул, что в настоящий момент оптовая цена на нефтепродукты является комфортной для сетей АЗС. «Благодаря этому цены на бензин с начала этого года почти не выросли — несмотря на инфляцию, которая сначала ускорилась, а сейчас сильно замедлилась», — указал Сорокин.

В конце августа газета «Коммерсантъ» писала, что на российских заправках начал дорожать бензин — цены повысили ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Татнефть». Согласно официальным данным Росстата, с начала года до середины августа топливо подорожало на 0,4 процента, в то время как инфляция в стране составила 10,7 процента.

По информации издания, компании поднимают цены из-за снижения маржи продаж бензина. Когда маржа была высокой, стоимость не повышалась, а иногда даже снижалась, несмотря на резкие скачки в ценах на нефть в последние полгода и сезонный спрос летом.