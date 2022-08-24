Подорожание бензина на заправках в России объяснили

«Ъ»: бензин на заправках в России начал дорожать в августе из-за снижения маржи продаж

В августе на российских заправках начал дорожать бензин — цены повысили ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Татнефть», пишет «Коммерсантъ».

По информации исследовательской группы «Петромаркет», на отчет которой опирается газета, в России средняя розничная стоимость АИ-92 и АИ-95 за прошлую неделю выросла до 47,5 и 51,3 рубля за литр соответственно. При этом с начала года до середины августа топливо подорожало на 0,4 процента, в то время как инфляция в стране составила 10,7 процента, свидетельствуют данные Росстата.

Издание объясняет, что компании поднимают цены из-за снижения маржи продаж бензина. Когда маржа была высокой, стоимость не повышалась, а иногда даже снижалась, несмотря на резкие скачки в ценах на нефть в последние полгода и сезонный спрос летом.

Причиной снижения маржинальности АЗС стали выросшие в конце июля оптовые цены на топливо. С конца февраля (после начала военной операции России на Украине) они начали падать из-за западных санкций. На фоне военных действий европейские покупатели стали отказываться от поставок российской нефти и нефтепродуктов, в результате чего объемы экспорта сократились. Это привело к избытку предложения и снижению стоимости бензина. Однако в июле на фоне роста экспорта и в ожидании сокращения демпфера по бензину в сентябре оптовые цены на топливо поднялись примерно на 25 процентов, почти достигнув февральских значений.

Эксперты считают, что стоимость бензина на заправках вряд ли будет повышаться в ближайшее время. Однако ситуация может измениться, если на рынке возникнет дефицит на фоне профилактических ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

При этом, скорее всего, подорожает дизельное топливо — на рынке оптовые цены уже стали выше уровня февраля. Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов заявил, что «большой проблемой» становятся убытки, которые приносит заправкам реализация дизтоплива. Кроме того, цены на дизель традиционно растут осенью, с переходом на зимние сорта топлива.

Ранее стало известно, что Минфин может запретить поставлять топливо, предназначенное для внутреннего рынка, за рубеж. Хотя представители ведомства утверждают, что им пока неизвестно о случаях вывоза за рубеж топлива для российских потребителей, собеседники «Ъ» на рынке заявили, что такие схемы практикуются очень часто.