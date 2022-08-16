Власти начнут борьбу с вывозом за рубеж предназначенного для россиян бензина

«Ъ» узнал, что Минфин может запретить экспорт топлива для внутреннего рынка

Как узнал «Коммерсантъ», Минфин решил начать борьбу с вывозом за рубеж бензина и дизельного топлива, предназначенных для россиян. Ведомство может ввести запрет на экспорт объемов, за которые бюджет выплачивает нефтяникам субсидии по демпферу.

В последние месяцы трейдеры стали активно пользоваться схемами экспорта такого топлива из-за внушительной разницы между экспортными и внутренними ценами, а также большими выплатами по демпферу. «Эта ситуация возможна, когда выплата по демпферу превышает сумму акциза по дизельному топливу или бензину. Мы изучим вопрос, оценим экономику поставок на экспорт при приобретении топлива на внутреннем рынке с акцизом в июне-июле и определимся с необходимостью принятия мер», — заявили в Минфине.

Хотя представители ведомства утверждают, что им пока неизвестно о случаях вывоза за рубеж топлива для российских потребителей, собеседники «Ъ» на рынке утверждают, что эти схемы практикуются очень часто. В обычной ситуации они невыгодны трейдерам, поскольку им приходится приобретать бензин и дизтопливо по внутренней цене, в которой заложены акциз (при экспорте не уплачивается) и НДС (при экспорте его компенсируют).

После начала конфликта на Украине российским компаниям стало сложнее экспортировать нефть и нефтепродукты, а на внутреннем рынке возник значительный профицит бензина. Демпфер, который выплачивает НПЗ государство, компенсирует большую часть разницы между ценой внутреннего рынка и экспортной.

Однако сейчас, когда зарубежные покупатели неохотно приобретают российское топливо, отечественные НПЗ вынуждены предлагать им скидку к экспортной котировке — демпфер же компания получает без учета скидки. Такая ситуация и вызвала интерес трейдеров, связанных с крупными производителями топлива. По данным газеты, в первом полугодии выплаты нефтекомпаниям по демпферу составили 1,4 триллиона рублей.

В августе стало известно, что добыча нефти и конденсата в России в первые недели месяца упала на 3 процента относительно июля, до 1,428 миллиона тонн в сутки. Крупные нефтяники сохраняют производство на стабильном уровне из-за обязательств по сделке ОПЕК+ — общему снижению поспособствовали результаты небольших игроков, а также структуры «Газпрома». Добыча нефти в России резко упала в апреле на фоне введения санкций, однако сразу начала постепенно восстанавливаться. Так и не достигнув докризисного уровня, в августе производство снова перешло к снижению.