Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Система ПВО в Бердянске сбила украинский беспилотник

Член администрации Запорожья Рогов сообщил, что в Бердянске ПВО сбила украинский БПЛА

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Бердянске и сбила украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Бердянск — громко. Работает ПВО», — написал Рогов.

Позже он добавил, что ПВО отработала по ударному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 7 сентября Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе Запорожской области прогремели пять взрывов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье
Очередное нападение с ножом на людей совершено в Канаде
Берлускони предложил стать посредником по Украине вместе с Меркель
В Канаде задержали второго подозреваемого в убийстве десяти человек
Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение поставок западных вооружений Украине
Спрогнозированы сроки старта продаж iPhone 14 в России
В Запорожье рассказали об исполнителях взрывов в Мелитополе
Небензя счел заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании
Бывшая учительница стала миллионершей благодаря продаже откровенных фото в сети
Московский ветеринар назвала хозяев домашних животных грубыми и ленивыми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.