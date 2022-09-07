Система ПВО в Бердянске сбила украинский беспилотник

Член администрации Запорожья Рогов сообщил, что в Бердянске ПВО сбила украинский БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Бердянске и сбила украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Бердянск — громко. Работает ПВО», — написал Рогов.

Позже он добавил, что ПВО отработала по ударному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 7 сентября Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе Запорожской области прогремели пять взрывов.