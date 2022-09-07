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В Мелитополе прогремели пять взрывов

Член администрации Запорожской области Рогов сообщил о пяти взрывах в Мелитополе

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Мелитополе Запорожской области вечером в среду, 7 сентября, прогремели пять взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Мелитополь — громко. Предварительно — работа ПВО. <...> Пять взрывов», — написал он.

4 сентября заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что в Херсонской области не прекращаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, системы ПВО работают постоянно. «Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура», — заключил он.

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Марина Совина
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