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Авиастроительный гигант отказался от российского алюминия

Авиастроительная компания Boeing заявила о прекращении закупок алюминия в России с марта

Фото: Jason Redmond / Reuters

Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Boeing заявила, что перестала закупать алюминий в России. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Boeing сообщил, что в настоящий момент компания покупает алюминий в разных странах, включая США. Корпорация отказалась от российских поставок еще в марте на фоне ввода российских войск на территорию Украины. Кроме того, производитель авиационной техники перестал привозить в страну запчасти и прекратил обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний.

Авиастроительный гигант в 2022 году также отказался закупать в России титан. В марте компания заявила, что у нее есть достаточные запасы металла для производства.

В выпуске самолетов алюминий и титан необходимы, поскольку являются основными и самым надежными конструкционными материалами. В настоящее время Россия является крупнейшим производителем алюминия в мире после Китая, на нее приходится около шести процентов мирового производства.

В начале сентября от поставок российского алюминия также отказался один из крупнейших импортеров металла в мире, американская компания Novelis. На неделе с 29 августа по 4 сентября она объявила тендер на поставку металла на свои заводы в Европе и указала, что не будет проводить сделки с металлом российского происхождения.

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Мария Грушко
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