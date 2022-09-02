Один из крупнейших покупателей алюминия отказался от поставок металла из России

Bloomberg: один из крупнейших покупателей алюминия Novelis отказался от поставок из России

Американская компания Novelis, которая является одним из крупнейших покупателей алюминия в мире, отказалась импортировать металл из России. Об этом сообщает Bloomberg.

На этой неделе компания объявила тендер на поставку алюминия на свои заводы в Европе и указала, что не будет проводить сделки с металлом российского происхождения. Информацию подтвердил представитель Novelis. После ввода российских войск на территорию Украины некоторые участники рынка в Европе и США начали избегать торговых отношений с ключевым производителем алюминия, никеля и меди. Опасения возникли, несмотря на то, что эти металлы, добываемые в России, не попали под западные санкции.

Сейчас на рынке алюминия начался сезон, когда покупатели и продавцы металла заключают контракты на поставки на следующий год. Европа является основным импортером российского алюминия, и если другие компании также решат отказаться от поставок, российским экспортерам придется искать новых покупателей. Такая ситуация может привести к масштабной реорганизации рынка.

В настоящее время алюминиевая промышленность уже столкнулась с давлением на фоне обострения геополитического кризиса, который привел к стремительному росту цен на электроэнергию. Высокая стоимость сокращает прибыль энергоемкой отрасли, вынуждая металлургические заводы сокращать или даже прекращать производство. К примеру, производство первичного алюминия к концу сентября прекратит словацкий завод Slovalco. Решение принято на фоне «неблагоприятных условий и высоких цен на электричество, предпосылок для снижения которых в краткосрочной перспективе нет».

Цены на электричество в Европе растут на фоне подорожания газа, обеспечивающего часть генерации. Однако в последнюю неделю стоимость газа после резкого подъема немного снизилась. К моменту написания новости газ с поставкой в октябре торгуется на уровне 2277 долларов за тысячу кубометров.