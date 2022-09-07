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49-метровая яхта в стиле Джеймса Бонда затонула у берегов Греции

Роскошная яхта под названием «007» села на мель и затонула у острова Китнос в Греции

Фото: SuperYacht Times B.V.

Роскошная яхта, стиль которой вдохновлен фильмами о британском суперагенте Джеймсе Бонде, затонула у берегов Греции. Соответсвующие фотографии публикует Daily Mail.

По информации издания, 49-метровое судно под названием «007» село на мель около острова Китнос из-за сбоя системы навигации, после чего начало крениться на левый борт и медленно пошло на дно. Отмечается, что спасателям удалось вызволить с яхты пять человек. Во время происшествия никто не пострадал.

На данный момент береговая охрана проводит расследование по факту затопления яхты. Правоохранители установили боны (плавучие заграждения), чтобы избежать разлива топлива в водоем.

Согласно материалу, суперъяхту, на которой могут одновременно разместиться десять человек, произвели на верфи Aegean Yachts, расположенной в Бодруме, в 2006 году. Имя владельца судна не сообщается.

В августе еще одна суперъяхта затонула у берегов Италии и попала видео. Происшествие случилось в ночь на 21 августа. В тот день капитан яхты подал сигнал бедствия из-за воды на борту. Береговая охрана эвакуировала на берег четырех пассажиров, а члены экипажа остались на судне для устранения течи. На следующий день ситуация резко ухудшилась: яхта начала быстро тонуть, и оставшихся людей решили доставить на берег. Правоохранительные органы выясняют причину затопления.

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Майя Пономаренко
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