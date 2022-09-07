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ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в России

Центробанк спрогнозировал снижение качества товаров и сокращение ассортимента на рынке РФ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Центробанке спрогнозировали постепенное сокращение объема производства товаров в России, которые зависят от импорта, сократившегося из-за введенных Западом санкций, а также последующее за этим снижение качества этих товаров. Об этом сообщается в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».

«При сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента», — говорится в бюллетене.

В ЦБ добавили, что динамика экономической активности граждан России является неоднородной и неустойчивой. Отмечается, что в июле и августе был замечен рост деловой активности в национальной экономике в целом.

Ранее заместитель председателя регулятора Дмитрий Тулин заявил, что хранение части активов Центробанка России в долларах и евро перед их заморозкой, которая произошла в результате ввода российских войск на территорию Украины, было неизбежным, так как они использовались во внутреннем денежном обороте.

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Марина Совина
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