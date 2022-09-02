Центробанк признал невозможность отказаться от резервов в долларах и евро

Зампред ЦБ Тулин объяснил хранение резервов в долларах и евро перед их заморозкой

Хранение части активов Центробанка России в долларах и евро перед их заморозкой, которая произошла в результате ввода российских войск на территорию Украины, было неизбежным, так как они использовались во внутреннем денежном обороте. Об этом в интервью РБК заявил заместитель председателя регулятора Дмитрий Тулин.

По его словам, ЦБ приходилось исполнять роль «оптового склада», поделив международные резервы на «две кучки». И если первая, в долларах и евро, нужна была для мирного времени, то вторая готовилась на случай чрезвычайной ситуации, которая и случилась в феврале.

«Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны», — объяснил Тулин.

Если в экономике есть постоянные обороты валюты, то должны быть и ее запасы, пояснил чиновник ЦБ. Он сравнил ситуацию с розничной торговлей, где магазинам для бесперебойного удовлетворения запросов клиентов приходится содержать большие склады. В случае государства роль такого склада исполняет Центробанк.

В том же интервью Тулин признал, что валютные счета россиян в действительности превратились в рублевые с привязкой к валютному курсу. Представитель ЦБ указал, что защищены такие счета не лучше, чем вклады в рублях, что, по его мнению, приведет к девалютизации экономики.

