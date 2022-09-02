В Центробанке рассказали о превращении валютных счетов россиян

РБК: зампред ЦБ Тулин заявил о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублевые

Первый зампред Центробанка (ЦБ) России Дмитрий Тулин в интервью РБК заявил, что после начала кризиса характер валютных банковских вкладов российских граждан изменился: они превратились в де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу.

Как рассказал Тулин, интересы вкладчиков при хранении валюты в банках защищены «в такой же степени, что и при хранении денег в рублях», однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

Банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу

Дмитрий Тулин Первый зампред Центробанка России

Он отметил, что именно это приводит к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики.

Сложности банков

По словам Тулина, российские банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты стали для России «реально опасными токсичными активами». Сейчас кредитные организации не могут полноценно исполнить валютные обязательства. Это происходит по двум причинам.

Первая из них заключается в нехватке наличной валюты, поскольку банки оказались отрезаны от каналов оптовых поставок банкнот. Небольшой приток валютной наличности в банки все же есть, но это «ручеек по сравнению с полноводными реками в недавнем прошлом». Вторая проблема связана с переводами за границу и использованием банковских карт для оплаты расходов за границей.

То есть обязательства в иностранной валюте перед гражданами есть, а исполнить их в той форме, которая была предусмотрена договорами счета или вклада, банки по не зависящим от них причинам не могут Дмитрий Тулин Первый зампред Центробанка России

«Благое дело» банков

Зампред ЦБ напомнил, что некоторые крупные банки, чтобыснизить валютные пассивы, стали с июня вводить для физлиц комиссии за хранение иностранной валюты (в основном долларов и евро) и убирать из продуктовых линеек валютные вклады. Тулин признал, что это «непопулярные, но логичные меры».

Многие клиенты недовольны такой политикой банков. На самом же деле, выдавливая с помощью экономических мер своих клиентов из валютной формы сбережений, банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов

Дмитрий Тулин Первый зампред Центробанка России

Смягчение правил

27 августа ЦБ разрешил российским банкам обменивать валюту россиян за счет средств, который поступили не только от физлиц. Кредитные организации получили возможность обменивать валюту за счет средств, которые поступили из разных источников. До нововведения для выполнения такой операции можно было использовать только средства, которые поступили от физлиц.

К перечню других источников отнесены валютные средства сделок с банками-нерезидентами и средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.

Центробанк пояснил, что такая донастройка действующих мер позволит увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке.