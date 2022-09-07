Актер «Дома дракона» подтвердил фанатскую теорию о своем персонаже

Актер из сериала «Дом дракона» Дэниел Скотт-Смит подтвердил теорию о Кормильце крабов

Актер из сериала «Дом дракона» Дэниел Скотт-Смит подтвердил фанатскую теорию о своем персонаже Крагасе Драхаре, которого называют Кормильцем крабов. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Увидев маску героя, многие поклонники посчитали, что он связан с оригинальным шоу «Игра престолов». В нем аналогичную маску носили участники тайной организации «Сыны Гарпии», бросившие вызов Дейенерис Таргариен.

«Думаю, это, определенно, был намек для фанатов, потому что для них это что-то знакомое. И мы [с режиссером Грегом Яйтансом] говорили о том, что он будет первым человеком, который наденет эту маску, и она станет культовой», — сказал Скотт-Смит.

Он также подтвердил, что его герой страдает от серой хвори. В «Игре престолов» такая же болезнь была у Джораха Мормонта и Ширен Баратеон.

31 августа сообщалось, что второй эпизод сериала «Дом дракона» оказался успешнее первого и привлек больше 10 миллионов зрителей на платформах HBO и HBO Max. Старт приквела «Игры престолов» стал крупнейшей премьерой за всю историю HBO. Пилотная серия оригинального шоу, вышедшего в 2011-м, показала не такие хорошие результаты — ее посмотрели 4,2 миллиона человек.