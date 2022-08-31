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Второй эпизод приквела «Игры престолов» оказался успешнее первого

Variety: второй эпизод сериала «Дом дракона» привлек больше 10 миллионов зрителей

Фото: сериал «Дома дракона»

Второй эпизод сериала «Дом дракона» оказался успешнее первого и привлек больше 10 миллионов зрителей на плафтормах HBO и HBO Max. Об этом сообщает Variety.

Старт приквела «Игры престолов» стал крупнейшей премьерой за всю историю HBO. Пилотная серия оригинального шоу, вышедшего в 2011, показала не такие хорошие результаты — ее посмотрели 4,2 миллиона человек.

26 августа стало известно, что из-за высоких рейтингов «Дом дракона» уже продлили на второй сезон. «Мы очень гордимся тем, чего добилась вся команда "Дома дракона". Наш феноменальный актерский состав и съемочная группа поставили перед собой серьезную задачу и превзошли все ожидания. Мы рады воплощать в жизнь историю о доме Таргариенов и дальше, во втором сезоне», — заявила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO Programming.

События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

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Марина Погосян
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