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«Дом дракона» продлили на второй сезон

Сериал «Дом дракона», собравший 20 миллионов зрителей, продлили на второй сезон

Кадр: сериал «Дом Дракона»

Сериал «Дом дракона» продлили на второй сезон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Решение о продлении сериала было принято после того, как первая серия шоу установила рекорд по количеству зрителей. Всего приквел «Игры престолов» посмотрели 9,99 миллиона зрителей в ночь премьеры с 21 на 22 августа 2022 года на каналах HBO и HBO Max. Через несколько дней аудитория сериала выросла до 20 миллионов зрителей в США. В статистике учитывались просмотры шоу на платформах Linear, On Demand и HBO Max.

«Мы очень гордимся тем, чего добилась вся команда "Дома дракона". Наш феноменальный актерский состав и съемочная группа поставили перед собой серьезную задачу и превзошли все ожидания. Мы рады воплощать в жизнь историю о доме Таргариенов и дальше, во втором сезоне», — заявила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO Programming.

Руководство HBO ранее предполагало продление сериала, если премьера окажется успешной. Сколько серий будет в будущем сезоне, представители компании пока не уточнили.

Ранее звезда «Дома дракона» Стив Туссен раскритиковал зрителей за расизм.

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Дениза Мацаева
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