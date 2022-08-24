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Звезда «Дома Дракона» раскритиковал зрителей за расизм

Звезда «Дома Дракона» Стив Туссен раскритиковал зрителей за расизм

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британский актер Стив Туссен раскритиковал зрителей за расизм. Его слова приводит Men's Health.

Звезда «Дома Дракона», исполняющий роль лорда Корлиса, заявил, что публика не готова видеть на экране «богатого темнокожего парня». «Они не могут это принять. Их устраивает летающий дракон. Белые волосы и фиолетовые глаза. Но богатый темнокожий парень? Это что-то за гранью», — высказался артист.

Сообщается, что в книге «Пламя и кровь» писателя Джорджа Р. Р. Мартина, на основе которой был снят сериал, нет упоминания о том, что Корлис — белый мужчина. Тем не менее зрители ожидали увидеть на экранах светлокожего героя, потому что его предки были валирийцами, а волосы персонажа описываются как «белокурые».

Туссен также заметил, что те, кто считает его кандидатуру на роль неподходящей, почему-то верят в существование драконов и магии.

Ранее звезда «Дома дракона» Мэтт Смит рассказал, что не хотел сниматься в сериале.

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Дениза Мацаева
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