С Данилы Козловского потребовали долг за квартиру в Москве

StarHit: на Данилу Козловского подали в суд из-за долга за квартиру в Москве

У российского актера и режиссера Данилы Козловского нашли долг за элитную квартиру в центре Москвы. На артиста подали в суд, сообщает StarHit.

По данным издания, актер решил приобрести элитную квартиру с отделкой недалеко от Чистопрудного бульвара и заключил договор купли-продажи. Однако агентство, с которым Козловский подписывал договор, обанкротилось.

Спустя время конкурсный управляющий подал в суд на некоторых жильцов, включая актера, с требованием заплатить за жилье, так как покупатели должны рассчитаться за объекты в ближайшее время. Издание выяснило, что стоимость апартаментов в этом доме начинается от 40 миллионов рублей.

В апреле 2022 года Данила Козловский подал в суд на стриминговый сервис Start и потребовал 128 миллионов рублей. Предметом иска стал сериал Козловского «Карамора», права на который режиссер передал стриминговому сервису за вознаграждение в размере 957,5 миллиона рублей.