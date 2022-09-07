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Ящик живых рептилий по ошибке принесли по неправильному адресу и напугали людей

В США посылку с живыми ящерицами принесли по неправильному адресу

Фото: Port Chester Police Department

В американском городе Порт-Честер, штат Нью-Йорк, ящик с живыми ящерицами по ошибке принесли по неправильному адресу. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Напуганные неожиданной посылкой люди вызвали полицию. После этого сотрудники почты забрали рептилий и передали их в приют для животных. Тем, кто ждал игуан, но так их и не получил, посоветовали обратиться в полицию.

После того как на странице полиции города в соцсети появился пост про рептилий, один из пользователей написал, что готов забрать ящериц, если не объявится их хозяин.

Ранее сообщалось, что женщина заказала на Amazon кресло и вместе с посылкой получила заполненную кровью пробирку. Испугавшись, она сразу же написала письмо в компанию с просьбой объяснить, как в коробку с ее креслом попал столь странный предмет.

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Евгения Черкасова
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